Caso de niños haitianos: Alvarado asegura que se enteró “cuando se empieza a hacer público, producto de una filtración” y afirma que le hubiese gustado que Sauerbaum le informara antes sobre el preinforme de Contraloría

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó en CNN Prime el despliegue del Gobierno tras conocerse el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ingreso masivo de niños haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar.

Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto de las críticas de la exministra del Interior, Carolina Tohá, sobre los tiempos que tuvo el Ejecutivo para profundizar en el caso, Alvarado sostuvo que “primero, este preinforme está sujeto a reserva” y enfatizó: “Entiendo las aprehensiones y preocupaciones de quien dirige el Servicio Nacional de Migraciones, que ha sido sumamente cuidadoso con el uso de la información. Cuando esto sale públicamente a través de una filtración, obviamente se comienzan a levantar las alertas y se constituye esta fuerza de tarea”.

“Yo tomo conocimiento cuando esto se comienza a hacer público, producto de una filtración, porque ese informe llega directamente en carácter reservado al servicio. Y el Servicio de Migraciones tiene que hacer, dentro de un plazo que impone la Contraloría, los descargos de ese informe preliminar”, agregó.

Al preguntarle sobre por qué no se actuó antes, respondió con la siguiente interrogante: “¿Cómo nos hacemos cargo de una información que es reservada?”, y sostuvo que habría sido difícil mantener la reserva si se hubiese iniciado previamente un trabajo coordinado entre distintas instituciones.

#CNNPrime | Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, por preinforme de Contraloría sobre niños haitianos e inicio de la búsqueda: “¿Cómo nos hacemos cargo de una información que era reservada? Una fuerza de tarea privada es muy difícil que mantenga esa condición”… pic.twitter.com/jHbJhz0039 — CNN Chile (@CNNChile) June 26, 2026

Por ello, remarcó que todos los informes de la Contraloría son reservados y señaló que, tras la filtración del documento, el organismo inició procesos sumariales. “Hay que ser cuidadoso en eso”, advirtió.

“Lo importante acá es que, al momento en que esto es de conocimiento público, se tomaron todas las acciones suficientes y necesarias que dicen relación con la preocupación por los niños. En ese sentido, lo que queríamos saber era dónde estaban, con quiénes estaban, si se encontraban en buenas condiciones y, en caso de que alguno estuviera en situación de vulnerabilidad, cómo se le podía apoyar”, enfatizó.

En cuanto al rol del Servicio Nacional de Migraciones, expresó que “quiero entender que privilegiaron el deber de reserva que les impone la Contraloría“.

“La Contraloría sabía, previo a la emisión de este informe, que estos niños no estaban. Entonces, a lo mejor era altamente probable que la Contraloría haya hecho alguna gestión o denuncia al Ministerio Público que tuviera como fin encontrar a los niños”, añadió.

Respecto a una eventual participación de funcionarios públicos, puntualizó: “No, pero sí existe una sospecha legítima de que estas situaciones, que se dan durante mucho tiempo, pasen a la vista de todos y que nadie levante la voz. Eso genera una duda”.

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Al plantearle si le hubiese gustado que, como encargado de la cartera del Interior, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, le hubiera comunicado de inmediato la existencia del preinforme cuando tomó conocimiento de este, afirmó: “Desde el punto de vista de tener la información completa, pienso que sí“.

#CNNPrime | Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, consultado si hubiese salido valioso que el director de Migraciones le comunicara del preinforme de Contraloría sobre niños haitianos: “Desde el punto de vista de tener la información completa, pienso que sí”… pic.twitter.com/3oxr7qCXb6 — CNN Chile (@CNNChile) June 26, 2026

Cabe recordar que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró en CNN Chile que el preinforme emitido por el ente contralor fue recibido por el Servicio Nacional de Migraciones el 14 de abril.

Posteriormente, el 15 de junio, tras conocerse públicamente el contenido del documento, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025. Alvarado precisó que dicha acción judicial se basó en los antecedentes contenidos en el preinforme de la Contraloría.

Información actual sobre el caso de los niños haitianos

Respecto de este caso, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregó una actualización sobre el paradero de los menores.

“De ellos, 63 se encuentran en Chile y una adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y realizaron una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien. Es decir, con eso cerramos el ciclo, ya que tenemos ubicados a todos los menores de esta nómina acotada que estábamos verificando”, informó.

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