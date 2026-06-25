La tensa discusión en Villarrica entre el Presidente Kast y la madre de un menor que no lo saludó durante su visita

Un tenso momento se vivió en Villarrica en el marco de la visita del presidente José Antonio Kast a la zona.
El presidente se acercó a un grupo de personas que estaban esperándolo en las calles de la ciudad y saludó a un grupo de adherentes.
En ese minuto estira la mano para saludar a un niño, pero este no le devolvió el saludo, lo que molestó al mandatario.
“Lo cortés no quita lo valiente, que le vaya muy bien“, retrucó Kast al menor y encaró a la madre del niño.
“¿Es su mamá?”, repitió Kast varias veces. Y la mujer le contestó: “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia“.
El Presidente aseguró que “estamos recuperando el orden y la libertad para que usted tenga una mejor calidad de la educación”.
La mujer le comenzó a gritar “demagogo” y Kast la cuestionó por “exponer” al menor: “Usted no tiene por qué exponer a su hijo a una situación incómoda como esta“, emplazó visiblemente molesto el Presidente a la mujer.
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