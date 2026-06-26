Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Noruega y Francia se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El partido aparece como uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambas selecciones llegan con campaña perfecta y buscarán quedarse con el liderato de la zona.
Francia viene de derrotar a Senegal e Irak, mientras que Noruega también ganó sus dos primeros encuentros ante los mismos rivales.
¿Cuándo y a qué hora juegan Noruega vs. Francia?
El partido entre Noruega y Francia se jugará este viernes 26 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.
El encuentro se disputará en el Estadio Boston, en Estados Unidos.
¿Dónde ver Noruega vs. Francia en Chile?
El duelo entre Noruega y Francia será transmitido en Chile por Chilevisión y DSports.
Además, el partido podrá verse vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.
Las coordenadas del partido
- Partido: Noruega vs. Francia.
- Fecha: Viernes 26 de junio.
- Hora: 15:00 horas de Chile.
- Grupo: I.
- Estadio: Estadio Boston.
- TV abierta: Chilevisión.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+.
Duelo clave por el Grupo I
Noruega y Francia llegan igualadas en la parte alta del grupo, por lo que el ganador del partido quedará mejor perfilado para avanzar como líder a la siguiente ronda.
En paralelo, Senegal e Irak jugarán también a las 15:00 horas de Chile, en un cruce clave para sus opciones de seguir con vida en el torneo.
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