Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Noruega y Francia se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El partido aparece como uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambas selecciones llegan con campaña perfecta y buscarán quedarse con el liderato de la zona.

Francia viene de derrotar a Senegal e Irak, mientras que Noruega también ganó sus dos primeros encuentros ante los mismos rivales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Noruega vs. Francia?

El partido entre Noruega y Francia se jugará este viernes 26 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Boston, en Estados Unidos.

¿Dónde ver Noruega vs. Francia en Chile?

El duelo entre Noruega y Francia será transmitido en Chile por Chilevisión y DSports.

Además, el partido podrá verse vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.

Las coordenadas del partido

Partido: Noruega vs. Francia.

Noruega vs. Francia. Fecha: Viernes 26 de junio.

Viernes 26 de junio. Hora: 15:00 horas de Chile.

15:00 horas de Chile. Grupo: I.

I. Estadio: Estadio Boston.

Estadio Boston. TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+.

Duelo clave por el Grupo I

Noruega y Francia llegan igualadas en la parte alta del grupo, por lo que el ganador del partido quedará mejor perfilado para avanzar como líder a la siguiente ronda.

En paralelo, Senegal e Irak jugarán también a las 15:00 horas de Chile, en un cruce clave para sus opciones de seguir con vida en el torneo.