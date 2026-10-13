VI Encuentro de Áreas Protegidas: Expertos del mundo se reúnen en el centenario de los parques nacionales de Chile

El próximo 14 de octubre, el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, recibirá el VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. La jornada reunirá a autoridades, comunidades, academia, empresas y organizaciones de la sociedad civil para analizar cómo Chile puede avanzar desde la protección de sus ecosistemas hacia una conservación efectiva. La cita coincide con los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo del país.

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Además, anunció que la postulación de Chile al noveno ciclo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) apuntará a crear un fondo patrimonial para los parques nacionales y las áreas protegidas. “La conservación efectiva requiere del trabajo conjunto con las comunidades, la academia y el sector privado”, sostuvo.

Un plan estratégico hasta 2040

El director del SBAP, Tomás Saratscheff, explicó que el servicio enfrenta el desafío de articular el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Durante el encuentro, se presentará formalmente su Plan Estratégico, que ordenará prioridades y movilizará recursos hasta 2040. Según el programa, el lanzamiento será a las 17:00 horas, en el PANEL 5: Lanzamiento estrategia SINAP – SBAP.

Conaf administra las áreas silvestres protegidas del Estado desde hace 56 años y traspasará por completo esa función al SBAP en marzo de 2027. Su directora nacional, Aida Baldini, aseguró: “Sabemos que la experiencia de Conaf no se va a perder, que esta es una historia viva que continúa para nuestro país”.

Turismo y miradas internacionales

Los paneles abordarán la gestión de áreas protegidas, la filantropía ambiental, el rol de la empresa privada y de la academia, los mecanismos de financiamiento y el turismo de naturaleza. Sobre este último punto, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, afirmó que “las áreas protegidas son uno de los mayores activos que tiene Chile para desarrollar un turismo de naturaleza de clase mundial”.

Entre los expositores internacionales figuran Armando Quintero, director del Departamento de Parques y Recreación de California, a cargo de la charla inaugural, junto a Zornitza Aguilar (UICN), Graham Chisholm (The Wildlands Conservancy), Jim Sano (Geographic Expeditions), Stanley Arguedas y Liesbeth van der Meer (Oceana). También asistirán Paulina Núñez, Sergio Gahona y Ricardo Lagos Weber, del Caucus de Conservación y los Océanos, además de autoridades regionales y comunales.

Premios, libros y exposiciones

Durante la jornada se entregarán los Reconocimientos a la Gestión de Áreas Protegidas 2026 y se premiará la segunda versión del concurso Afiches por la Naturaleza. La Universidad Austral de Chile lanzará el libro “Patagonia Chilena Infográfica”, y el SBAP presentará a sus “Guardianes de la Naturaleza”. El público podrá recorrer la exposición “Casa común. 100 años de Parques Nacionales” curatoría de Catalina Ossa Holmgren, junto a cerca de 30 stands.

Chile asumió el compromiso de conservar efectivamente al menos el 30% de sus ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas al 2030. La participación es gratuita, previa inscripción en www.encuentroareasprotegidas.com, sitio donde también se transmitirá el evento por streaming.