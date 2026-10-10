Canciller venezolano ofrece apoyo a Chile por emergencia en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución”

El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con Chile tras el aluvión y las intensas lluvias que afectaron a Las Condes y otros sectores de la zona precordillerana de Santiago.
El mensaje fue difundido este sábado por el canciller venezolano, Félix Plasencia, a través de su cuenta de X.
“La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Chile, ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago”, señaló.
Plasencia agregó que su Gobierno mantiene seguimiento de la emergencia y manifestó su disposición de apoyo. “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado”, indicó.
Hasta ahora, Venezuela no ha especificado públicamente qué tipo de asistencia podría ofrecer a Chile.
El último balance de la emergencia contabiliza 2.015 viviendas afectadas, de las cuales 55 presentan daños mayores, además de seis personas lesionadas.
La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Chile, ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago.
Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado por estos desastres naturales.
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 10, 2026
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