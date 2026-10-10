Canciller venezolano ofrece apoyo a Chile por emergencia en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución”

El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con Chile tras el aluvión y las intensas lluvias que afectaron a Las Condes y otros sectores de la zona precordillerana de Santiago.

El mensaje fue difundido este sábado por el canciller venezolano, Félix Plasencia, a través de su cuenta de X.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Chile, ante los devastadores aluviones e intensas lluvias registradas en la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de Santiago”, señaló.

Plasencia agregó que su Gobierno mantiene seguimiento de la emergencia y manifestó su disposición de apoyo. “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado”, indicó.

Hasta ahora, Venezuela no ha especificado públicamente qué tipo de asistencia podría ofrecer a Chile.

El último balance de la emergencia contabiliza 2.015 viviendas afectadas, de las cuales 55 presentan daños mayores, además de seis personas lesionadas.