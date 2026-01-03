Venezolanos en Chile celebran ofensiva de EE.UU. y anuncio de captura de Nicolás Maduro

Grupos de migrantes venezolanos se reunieron en distintos puntos del país tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre una operación militar en Caracas y la detención del líder del régimen venezolano.

Grupos de ciudadanos venezolanos residentes en Chile se congregaron durante la mañana de este sábado en distintos puntos del país para manifestar su apoyo a la intervención militar anunciada por Estados Unidos en Venezuela y a la supuesta captura de Nicolás Maduro, informada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las manifestaciones se produjeron horas después de que Trump comunicara públicamente una operación militar a gran escala en territorio venezolano, la que habría incluido ataques contra objetivos estratégicos, entre ellos instalaciones de carácter militar en Caracas.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el mandatario estadounidense aseguró que la ofensiva concluyó con la detención del jefe del régimen venezolano.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, señaló Trump, agregando que la operación se realizó junto a fuerzas del orden estadounidenses.

El presidente de EE.UU. informó además que entregará más detalles durante una conferencia de prensa programada para las 11:00 horas en Mar-a-Lago.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre la comunidad venezolana en Chile, una de las más numerosas de la región. Durante la mañana, grupos de migrantes expresaron alivio y esperanza ante la posibilidad de un cambio político tras años de crisis institucional, económica y humanitaria en su país de origen.