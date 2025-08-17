Venezolano imputado por crimen del “Rey de Meiggs” rompe el silencio: “Me liberaron para…”

La captura se concretó en Colombia, gracias a las diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

Alberto Carlos Mejía Hernández, rompió el silencio tras ser detenido este sábado en Colombia.

El joven venezolano, imputado por el homicidio José Felipe Reyes Ossa, el denominado “Rey de Meiggs”, se encontraba prófugo tras ser liberado por error el pasado 10 de julio tras detectarse un error en su documento de ingreso al penal Santiago 1, emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Luego de salir de la cárcel, el imputado venezolano se dirigió hasta Arica, para finalmente salir del país.

Y este domingo, el individuo entregó sus primeras declaraciones: “Según ustedes era empresario…”, respondió a la prensa que lo abordó en su llegada a un recinto penitenciario al ser consultado por el crimen de Reyes Ossa.

Y agregó: “Me liberaron para matarme”.

La captura se concretó en Colombia, gracias a las diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.