Van Klaveren responde a advertencia de Maduro a Kast: “Agradecería que el dictador se dedicara a proteger a su población”

El canciller Alberto van Klaveren respondió al emplazamiento realizado por Nicolás Maduro al presidente electo José Antonio Kast."Yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población y a evitar las torturas que se cometen en el país", señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a los emplazamientos realizados por Nicolás Maduro al presidente electo José Antonio Kast respecto de sus ejes programáticos en materia migratoria.

El canciller lamentó estas declaraciones; sin embargo, sostuvo que no representan una novedad en el discurso del régimen venezolano.

“No nos puede sorprender realmente. Las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie”, comentó.

En esa línea, agregó: “Yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos”.

Respecto de la posibilidad de enviar una nota de protesta, al igual como se hizo en el caso del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aclaró: “Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas en este momento con Venezuela, por decisión que tomó Venezuela. En consecuencia, no procede la presentación de una protesta”.

¿Qué dijo Nicolás Maduro?

“Decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso. Pero cuidadito: le toca un pelo a un venezolano; a los venezolanos se les respeta, cuidadito”, señaló en un programa del régimen.

Y subrayó: “El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”.