Valparaíso: Realizan búsqueda de mariscador desaparecido en Playa Ancha

La familia del hombre indicó que se le perdió el rastro el pasado martes 14 de octubre.

Una intenta búsqueda se desarrolla en la Región de Valparaíso, tras la desaparición de Marcelo Mancilla, un mariscador de 37 años, el pasado 14 de octubre en Playa Ancha.

Al hombre se le habría perdido el rastro tras estar mariscando en un sector de acantilados en la playa.

Un equipo de rescate, efectivos de la Armada y el Cuerpo de Botes Salvavidas de Valparaíso se encuentran realizando labores en el lugar, según consigna 24 Horas.

Se han llevado a cabo operativos por tierra y mar para dar con el paradero del hombre.

La hermana del mariscador, Paloma Mancilla, comentó a Meganoticias que “cuando mi hermano no retornó a casa, a eso de las 18:00 horas, nos empezamos a preocupar”.

Y añadió que esperan que “se busque bien” en la zona porque hay cuevas y “mi hermano conoce el ecosistema aquí, nosotros pensamos que puede estar herido y refugiado por ahí”.

La mujer dijo que los rescatistas “avanzaron un poco más allá y dieron con una cueva en la que había ropa, si bien no era de mi hermano, había ropa”.