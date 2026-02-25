Vallejo y Sedini concretaron reunión de traspaso y rechazan comparaciones que “no van al caso”

"Lo relevante es el trabajo, la gestión", comentó la ministra vocera de Gobierno luego de la reunión que sostuvo con su sucesora, Mara Sedini, al ser consultada sobre las comparaciones que se han hecho entre ambas.

Este miércoles se llevó a cabo la última de las reuniones bilaterales de traspaso entre las actuales autoridades y las que asumen desde el 11 de marzo, correspondiente a la de la Secretaría General de Gobierno, por lo que se reunieron la ministra Camila Vallejo y quien asume, Mara Sedini.

Valorando la instancia y el traspaso de información, ambas comentaron en buenos términos lo relativo a la cartera. Sin embargo, uno de los puntos donde fueron más críticas tiene que ver con las comparaciones entre ambas, expresando que esto ocurre en el caso de las mujeres y no cuando son hombres quienes asumen este rol.

“Suele compararse siempre a mujeres. Yo creo que hay que preguntarse por qué se tiende a tener foco particularmente en las mujeres para hacer una especie de comparación, instalar lógicas de competencia. Creo que no va al caso”, comentó la ministra Vallejo, asegurando que lo principal para ambas es el trabajo realizado y lo que se viene.

Por su parte, Sedini remarcó en la misma línea que cada persona pone sobre la mesa distintas cualidades y que por el rol que le tocará ejercer habrá mayor exposición pública, que trae consigo apreciaciones de todo tipo. “Cada una va a poner al servicio del país desde su perspectiva, desde sus capacidades, esos talentos (…) Las comparaciones no corresponden”, dijo la futura ministra.

Algo que la futura vocera destacó es la “fortaleza” de su predecesora considerando la alta exposición a la que se enfrenta quien ostente el cargo, y que en el caso de Vallejo mantuvo durante los cuatro años.