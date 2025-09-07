Vallejo vuelve a apuntar contra Kast por su periodo como diputado: “16 años sin proponer nada relevante”

En medio de las críticas por la eventual falta de prescindencia del Gobierno, la ministra vocera aseguró que "si hubiese sido por la bancada republicana, no tendríamos reducción de jornada laboral, no tendríamos aumento de salario mínimo".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre el Congreso.

Esto, a raíz de los dichos de Kast frente a empresarios en los que apuntaba a que el Congreso “no es tan importante” para gobernar cómo ellos pensaban.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Vallejo sostuvo que “no me sorprende esa mirada cuando él, siendo diputado durante 16 años, no presentó nada al país que fuera muy relevante. Alguien que no hace algo muy relevante en el Parlamento, obviamente considera que el Parlamento no es tan relevante”.

Los dichos de Vallejo se producen en medio de las críticas contra el Gobierno en las que se le acusa de falta de prescindencia de sus principales autoridades en la elección presidencial.

Los cuestionamientos se intensificaron luego de los reparos contra la propuesta de pensiones de Kast que elimina el autopréstamo al Estado que mejora las actules pensiones.

Vallejo además sostuvo que “si hubiese sido por la bancada republicana, no tendríamos reducción de jornada laboral, no tendríamos aumento de salario mínimo”.

“Si uno pensara en si fuera mayoría el Parlamento de los republicanos, estas cosas no serían realidad, y el Parlamento sería más irrelevante porque no sería capaz de resolver cuestiones tan sentidas por las personas”, añadió.