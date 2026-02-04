Vallejo responde a críticas de Gutiérrez y Lagos (PC) contra Boric: “Las descalificaciones y las caricaturas no van al caso”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó las críticas de los militantes del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, contra el Presidente Gabriel Boric, a raíz de su visión sobre Cuba. “Los insultos, las descalificaciones y las caricaturas no van al caso, no contribuyen”, subrayó.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones de los militantes del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, en contra del Presidente Gabriel Boric, a raíz de la visión del Mandatario sobre Cuba y la figura de Fidel Castro.

En este contexto, la portavoz del Ejecutivo enfatizó, en Radio Infinita, que “siempre hay que ser respetuosos del Presidente de la República”.

“Independientemente de las diferencias, los insultos, las descalificaciones y las caricaturas no van al caso, no contribuyen, y yo creo que hablan más de las personas que las emiten que del que recibe el ataque”, subrayó.

Cabe destacar que, recientemente, en un programa de streaming llamado Barba Roja, Gutiérrez y Lagos deslizaron críticas hacia la postura del jefe de Estado en materia de política exterior.

“Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano”, dijo Gutiérrez, y lo tildó “cobarde” por buscar “congeniar con el amo (Estados Unidos)”. “Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso”, planteó el exdiputado.