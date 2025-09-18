Vallejo resalta paz y justicia social en homilía de Chomali, aunque discrepa en proyectos de ley sobre aborto y eutanasia

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó el llamado a la unidad del cardenal Fernando Chomali durante el último Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, valorando su enfoque en la paz, la justicia social y la convivencia, pero reafirmó las diferencias del Ejecutivo en torno a los proyectos de aborto y eutanasia.

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró este jueves la homilía del cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, durante el último Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, destacando su énfasis en la paz, la justicia social y la unidad del país.

La secretaria de Estado resaltó la mención del cardenal a la situación en Gaza, afirmando que “cada gota de sangre caída es un grito hacia el cielo y no puede ser indiferente para nadie”.

En cuanto al llamado a un “proyecto común”, Vallejo señaló que Chomali enfatizó la importancia de trabajar por la democracia, la paz social y la justicia, aspectos que, según la ministra, son fundamentales para generar estabilidad, inversión y dignidad en el país.

Diferencias por proyecto de aborto y eutanasia

Respecto a las críticas del cardenal a los proyectos de aborto y eutanasia impulsados por el gobierno, Vallejo reconoció la existencia de diferencias y destacó la importancia del respeto en un Estado laico.

Vallejo señaló que la postura del Ejecutivo se centra en garantizar políticas de salud para mujeres que recurren al aborto en el país, brindando protección a quienes lo necesitan, y en el caso de la eutanasia, en considerar distintas formas de entender la dignidad humana.

“Nosotros tenemos una mirada evidentemente distinta, que parte desde la necesidad de garantizar una política de salud para mujeres que lamentablemente siguen abortando en nuestro país, que no desearíamos que ocurriera, pero que necesitan cierto grado de protección. O con el proyecto de eutanasia, que también ha sido movido e impulsado por distintas comunidades, justamente como una manera de entender distinta la dignidad humana de esas personas”.

La ministra agregó que, pese a estas diferencias conocidas, el debate se dio de manera respetuosa, y subrayó la importancia de enfocarse en los elementos que unen a la sociedad.

“La unidad es también la capacidad de poner en el centro aquellas cosas que nos son comunes, que nos unen, más que simplemente las diferencias legítimas que podemos tener“, destacó.