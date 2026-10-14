Exministra Vallejo defiende figura de Bachelet, pero pide a la oposición no centrar la discusión “en individuos en particular”

La exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió este miércoles a las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, en las que abre la puerta a una tercera candidatura presidencial.

Vallejo aseguró que la figura de Bachelet “no es ningún comodín” para el sector, ante las críticas de la oposición que acusan falta de liderazgos en la izquierda.

“Michelle Bachelet no es ningún comodín, ella es una gran lideresa que tiene una tremenda trayectoria, que es una figura de unidad, de experiencia y que va a ser, ha sido, es y va a seguir siendo un tremendo porte de la discusión del mundo progresista, independientemente de los temas de candidatura a presidencia”, remarcó en 24 Horas.

No obstante, precisó que el foco en estos momentos debe estar en los asuntos prioritarios para las personas, como el desempleo.

“Lo importante ahora es cuántos líderes, líderes, hombres y mujeres del mundo progresista de izquierda, de centroizquierda, se ponen a disposición de aportar, no solo en la reflexión de los desafíos que tenemos, sino en la alternativa que hay que construir para mejorar las condiciones de vida de la gente”, enfatizó.

En esa línea, señaló que “tenemos a Michelle Bachelet, al expresidente Gabriel Boric, tenemos a los alcaldes y alcaldesas que están en la gestión diaria, a los parlamentarios, los dirigentes de partidos, los dirigentes sindicales, los dirigentes de juntas de vecinos, del mundo juvenil, estudiantil”.

Por ello, la exautoridad sostuvo que “hay muchos liderazgos que están pensando cómo construir una alternativa que haga sentido a los problemas actuales de nuestra sociedad y que garantice, a futuro, que esto va a ser, evidentemente, una alternativa sostenible independientemente, incluso, de un programa de gobierno”.

De esta forma, recalcó que “lo importante no es poner esto en el centro de la conversación en personas, en individuos en particular, sino en la conversación que hay que tener entre todos”.

Al ser consultada por una posible candidatura presidencial, Vallejo descartó que esté entre sus objetivos por el momento. “Evidentemente, que yo no estoy en esa posición, pero tampoco creo que es la conversación hoy en día (…), creo que no es lo prioritario en este momento”, sostuvo.