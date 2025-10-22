País oficialismo

Vallejo aborda diferencias del Gobierno con equipo de Jeannette Jara: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

Por CNN Chile

22.10.2025 / 10:23

La ministra se refirió a los cuestionamientos por los emplazamientos de La Moneda a José Antonio Kast.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las diferencias entre el Ejecutivo y el equipo de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

Esto, a raíz de las observaciones que han realizado voceros de campaña a algunas intervenciones, como algunas del Presidente Boric contra el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Infinita, Vallejo aseguró que “no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando. Pero sí, hablarle a la ciudadanía y separar las aguas: una cosa son las tareas de los comandos y de los candidatos y candidatas, y otra cosa es la tarea de Gobierno”.

A modo de ejemplo, recalcó que “el Presidente de la República tan solo ayer estaba promulgando una ley muy importante para los recolectores y recolectoras de basura de nuestro país”.

“Tendemos, a veces, a conversar sobre una parte de lo que está haciendo o de lo que dice el Presidente. Pero el trabajo del Presidente o del Gobierno es mucho más allá de lo que genera polémica o incomodidad en otro sector”, sentenció.

