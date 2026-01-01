Vaguada costera opaca show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar: No se vio “nada”

La baja visibilidad y la acumulación de humo frustraron el espectáculo pirotécnico de 20 minutos pese a la alta asistencia de público.

El esperado show de fuegos artificiales que recibió el 2026 en el borde costero de Valparaíso y Viña del Mar se vio opacado por la vaguada costera, que limitó drásticamente la visibilidad de la pirotecnia.

El espectáculo, a cargo de la empresa colombiana El Vaquero y con 17 puntos de lanzamiento, enfrentó condiciones climáticas adversas que cubrieron los cielos porteños y acumularon el humo de las explosiones en la bahía.

Una experiencia frustrante para el público

Auditores de Radio Bío Bío y asistentes reportaron la mala experiencia. “No vimos nada, literalmente no se vio nada”, comentó uno de los presentes. La vaguada actuó como un biombo que impidió la ventilación, empeorando la visibilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabrizzio Valenzuela 📸 (@fabrizziovalenzuela)

Pese a la frustración, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la alta convocatoria del evento, que consideró esencial para la reactivación económica local. Miles de personas, aun con el espectáculo opacado, continuaron con sus celebraciones familiares para recibir el nuevo año.