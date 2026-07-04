Uso de tarjetas: Banco Central publica normas sobre funcionamiento del pago en el transporte público

El Banco Central publicó normas sobre el funcionamiento del pago del transporte público con tarjetas bancarias.

El pago de transporte público con tarjetas bancarias fue anunciado hace algunos meses y comenzó a regir en febrero de este año. La nueva modalidad permite pagar el pasaje con tarjetas de débito o crédito en el Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central.

Dicho pago puede ser con tarjetas de débito, crédito y prepago VISA o Mastercard que tengan tecnología sin contacto (contactless) y en formatos de tarjeta física, billeteras digitales (Google Pay, Apple Pay) y wearables (smartwatch Garmin o Fitbit).

¿Cómo será el pago con tarjeta en el transporte público?

Bajo ese contexto, la entidad emisora comunicó que la modificación “establece un marco general para que las tarjetas de crédito, débito y prepago puedan ser validadas fuera de línea en los sistemas de transporte público masivo, permitiendo que los programas piloto actualmente disponibles continúen su desarrollo bajo condiciones adecuadas de seguridad, gestión de riesgos e información a los usuarios”.

En concreto, se determinó que el pago con tarjeta de crédito o débito tendrá validación de manera inmediata, sin comprobar en el momento si dicha tarjeta tiene o no fondos disponibles o si la transacción se autorizó.

“El esquema de validación fuera de línea permitirá que los usuarios puedan pagar la tarifa del bus, metro, tren u otro medio de transporte masivo de pasajeros en el momento de abordar, usando su tarjeta de crédito, débito o prepago, en la medida que se encuentre disponible dicha funcionalidad. Este pago podrá validarse de manera rápida en el punto de acceso, aun cuando la verificación de saldo, autorización y liquidación final se realice posteriormente”, explicó el Banco Central.

Con esta medida, según explicó la institución, se busca “compatibilizar las normas prudenciales aplicables a las tarjetas de pago con las necesidades operacionales del transporte público, ya consideradas en los actuales proyectos desarrollados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde la rapidez en la validación es esencial para evitar demoras en el acceso de los pasajeros”.

En esa línea, el objetivo es que la incorporación de tarjetas de pago abiertas “sea segura, ordenada y compatible con la gestión de riesgos de los participantes del sistema de pagos minorista”.

La norma también considera que los emisores podrán solicitar la exclusión total o parcial de sus tarjetas del esquema de validación fuerza de línea, “cuando estas condiciones de funcionamiento no sean compatibles con su modelo de negocio. En esos casos, deberán informar oportunamente a sus clientes y al público general”.