Kaiser cuestiona nuevo Estado de Excepción propuesto en reforma de seguridad del Gobierno: “Habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo”

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser criticó este martes el nuevo Estado de Excepción Constitucional propuesto en la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast.

A través de redes sociales, el líder de los nacionales libertarios sostuvo que en la colectividad son “muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos“.

Kaiser aseguró que este es el caso del Estado de Excepción, medida que, según afirmó, “limita los derechos, no de los criminales, sino de todos los ciudadanos”.

Sostuvo que dicha medida y las limitaciones que implica pueden ser aceptadas en casos como la recuperación del control territorial del Estado en una zona o para “acudir en auxilio de la gente en casos de catástrofe, obviando la burocracia y dentro de un plazo acotado”.

No obstante, enfatizó que el Estado de Excepción “no es ni debe ser nunca una política de gobierno, el gobernar a Chile en un estado permanente de excepción constitucional como sucede hoy, por ejemplo, en la Macrozona Sur”.

En esa línea, abordó la reforma de seguridad ingresada al Senado con suma urgencia por el Ejecutivo y presentó sus reparos: “La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta 8 meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución”.

Cabe recordar que el proyecto contempla nuevas restricciones a los derechos de las personas que se aplicarán bajo este mecanismo, tales como la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes.

“En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable“, cerró.

La declaración de Kaiser se suma a los reparos presentados por partidos del oficialismo a la propuesta constitucional impulsada desde el Gobierno.