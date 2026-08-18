Hacienda plantea “efectos adversos” de un feriado el 17 de septiembre, pero afirma que el Congreso “está en su derecho” de discutir el proyecto

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió a los proyectos admitidos por la Cámara de Diputadas y Diputados que buscan declarar feriado el jueves 17 de septiembre, en el contexto de las Fiestas Patrias.

Consultado por el tema, el ministro de Hacienda enfatizó que el Gobierno ha sido claro en manifestar su posición al respecto. Además, remarcó: “Nosotros tenemos los periodos definidos por ley. Los periodos, cuando están definidos por ley y los mecanismos, son mejores porque la gente puede planificar mejor todas las actividades”.

Sin embargo, planteó que el Parlamento tiene facultades para abordar este tema.

“Ahora, el Congreso está en su derecho a hacer tratamiento de este tipo y tendría que ir evolucionando el proyecto de ley tal como está propuesto”, indicó.

En cuanto a las eventuales afectaciones que se podrían producir si se declara feriado el próximo 17 de septiembre, comentó que la medida puede generar efectos adversos en el trabajo.

“Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos que uno podría esperar que hubiera en positivo el turismo y sí que tiene efectos adversos en el trabajo. Por eso que, por lo menos desde el lado de Hacienda, después de haber visto los temas, más bien nos parece no una buena idea para la economía. Pero, reitero, el Congreso tiene su prerrogativa de proponer el proyecto”, argumentó.

¿Qué se aprobó en la Cámara?

La Cámara Baja admitió las iniciativas que buscan declarar feriado el jueves 17 de septiembre.

En concreto, con votos de la oposición y del oficialismo, se respaldó la admisibilidad de tres mociones parlamentarias: una del Partido Comunista (PC) y dos del Partido de la Gente (PDG). Ahora, las propuestas deberán discutirse en la Comisión de Gobierno Interior.

Cabe mencionar que la admisibilidad no significa que los proyectos hayan sido aprobados, sino que podrán continuar su tramitación en la Cámara, una vez que se dé cuenta de ellos en Sala.