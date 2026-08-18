Se entregan hasta $678 mil: ¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer 2026?

Queda poco para que se realice el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio destinado a apoyar los ingresos de trabajadoras que cumplen con una serie de requisitos.

El aporte está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años y 11 meses, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer?

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará a lo largo de este mes de agosto y considera las rentas brutas obtenidas durante el año anterior. Por lo tanto, el pago anual que corresponde a 2026 se calcula con los ingresos registrados durante 2025.

Este proceso corresponde al cálculo definitivo del beneficio. En el caso de quienes optaron por recibir pagos mensuales, estos corresponden a anticipos del pago anual y posteriormente se realiza la reliquidación correspondiente.

Es importante tener en cuenta que las nuevas postulaciones realizadas durante enero y febrero de 2026 no corresponden al pago anual que se realizará este mes. Según el calendario de Sence, esas beneficiarias tendrán su primer pago anual en agosto de 2027.

¿Cuánto dinero entrega?

El monto del beneficio se determina según los ingresos de cada trabajadora y puede variar de acuerdo con la renta anual acreditada.

De $1 a $678.028: Si la renta anual acumulada es de $3.390.139 o menos (a mayor ingreso, aumenta el monto).

Cerca de $678.028: Si los ingresos del año están entre $3.390.139 y $4.237.674.

De $678.028 a $1: Si acredita una renta anual de entre $4.237.674 y $7.627.812 (a mayor ingreso, el monto va disminuyendo).

¿Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio?

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, las postulantes deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con su edad, situación socioeconómica y actividad laboral: