Presidente Kast rechaza críticas sobre “gobierno iliberal”: “¿Alguien podría decir que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático?”

Durante la ceremonia de Federación de Medios de Comunicación Social, el presidente José Antonio Kast se refirió a la relación entre la prensa y el Gobierno, abordando las críticas que califican su mandato como un gobierno iliberal y reiterando su respaldo a la labor de los medios en el país.

“Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con el ejercicio libre del periodismo, porque la democracia sin prensa libre no es democracia. Eso lo hemos visto en los distintos debates televisivos y radiales”, afirmó el mandatario.

Añadió que “es muy importante tener esos espacios de comunicación con las mismas reglas para todos los candidatos”.

Las declaraciones del presidente Kast coinciden con el conocimiento de la finalización del convenio que financiaba el estudio del pluralismo en los medios de comunicación en el país.

Rechazo a las críticas de “gobierno iliberal”

Frente a columnas y análisis políticos, el mandatario ha negado que su gestión sea un “gobierno iliberal”, concepto definido como una administración que ha llegado al mandato bajo los valores de la democracia y debilita el ejercicio de la libertad o de los derechos públicos.

“Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas“, aseveró.

Bajo este argumento, la autoridad recordó su actuar en procesos electorales previos.

“¿En algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No. La mía fue la tercera; la tercera fue la vencida. Y en la que me tocó llegar segundo, fui el primero en llamar al presidente (…) para decir que nos encontráramos y que le ofrecía toda la ayuda dentro de lo que él estimara necesario”, agregó.

“Escrutar el poder es parte de la función del periodismo”

El mandatario sostuvo que los hechos de su gestión respaldan su compromiso con la democracia y la libertad de prensa. “¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado, que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso es censurado algún medio de comunicación diciendo ‘este medio de comunicación no puede entrar’? No, en la medida que sea acreditado (…) lo importante son los hechos”, afirmó.

“Nuestro Gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo, y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas que estas puedan ser. Como dice alguien, siempre con respeto. Como decía algún profesor mío, ‘uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio'”, concluyó.