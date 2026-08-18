Morgan Stanley: Chile capta más beneficio inmediato del rally del cobre, pero Perú tiene mayor potencial a largo plazo

El actual repunte del precio del cobre pone a Chile y Perú frente a una misma ventana económica, aunque el provecho que cada país puede sacarle es distinto, según un análisis del banco de inversión Morgan Stanley.

La entidad considera que Chile está en mejor pie para aprovechar de inmediato el impulso de los precios, en tanto Perú reúne un potencial de expansión más relevante hacia adelante, siempre que consiga materializar su cartera de proyectos mineros, de acuerdo con el informe citado por Bloomberg Línea.

El precio del cobre sube 30,5% en doce meses, impulsado por la demanda tradicional

El precio del metal ha subido cerca de 30,5% en los últimos doce meses. Del desglose que hace Morgan Stanley de ese avance, la demanda tradicional aporta 17,7 puntos porcentuales, seguida por 4,9 puntos que responden a condiciones de la oferta, 4,3 puntos a variables financieras y 3,3 puntos asociados a la transición energética y al desarrollo de la inteligencia artificial.

Parte de la estrechez del mercado también tiene origen en la producción. Entre enero y mayo de este año, la extracción minera mundial retrocedió 1,9%, y el banco no espera que el conjunto de 2026 muestre crecimiento.

Morgan Stanley calcula que el cobre llegará a US$ 14.250 por tonelada, cerca de US$ 6,46 por libra, en la Bolsa de Metales de Londres durante el cuarto trimestre, para luego bajar a un promedio de US$ 12.900 por tonelada, unos US$ 5,85 por libra, en 2027.

Chile: ingresos brutos por cobre alcanzarían un tope de US$ 71.500 millones este año

Para Chile, mayor productor de cobre a nivel mundial, los ingresos brutos generados por el metal treparían desde US$ 54.900 millones en 2025 hasta un tope de US$ 71.500 millones este año, para luego retroceder a US$ 70.800 millones en 2027 y a cerca de US$ 64.000 millones en 2032, siempre según las proyecciones del banco.

El país tiene, además, proyectos mineros por US$ 104.500 millones, de los que aproximadamente 41% ya se encuentra en construcción y otro 26% en fase de factibilidad.

Cada US$ 0,10 de alza en el precio suma US$ 420 millones a la recaudación fiscal

El impacto sobre las arcas fiscales es concreto: cada alza de US$ 0,10 por libra en el precio elevaría la recaudación chilena en cerca de US$ 420 millones, según cálculos de Morgan Stanley con base en cifras de la Dirección de Presupuestos, de los que unos US$ 260 millones vendrían de tributación de la minería privada y US$ 160 millones de Codelco.

Ese mayor grado de exposición también se nota en la moneda local. El cobre pesa cerca de 60% en las exportaciones chilenas y, según el banco, ha explicado hasta 40% o más de los vaivenes del tipo de cambio en distintos períodos. Por eso las estrategas Ioana Zamfir y Sofia Palacios plantean que el precio del metal pesa más como variable explicativa sobre el peso chileno que sobre la divisa peruana.

Perú: cartera de inversión de US$ 64.100 millones, con solo 11% en ejecución

En el caso de Perú, que ocupa el tercer lugar entre los productores mundiales de cobre, la extracción alcanzó 2,7 millones de toneladas en 2025 y equivale a alrededor de 12% de la oferta mundial, aunque el banco anticipa que esa cifra se mantendrá entre 2,6 y 2,8 millones de toneladas al año hasta 2032.

Con precios más altos, los ingresos brutos peruanos por cobre subirían desde unos US$ 28.000 millones en 2025 hasta cerca de US$ 37.000 millones este año, y llegarían a unos US$ 31.000 millones en 2032.

La ventaja peruana radica en el tamaño de su cartera de inversión minera prevista, que suma US$ 64.100 millones y donde el cobre representa 71%, aunque apenas 11% de ese monto está en fase de ejecución y otro 12% en ingeniería de detalle, quedando el resto en etapas más tempranas como factibilidad, prefactibilidad o estudios conceptuales.

A eso se agrega que las empresas locales encabezan solo 7,8% de esa inversión proyectada, frente al 69% que concentran conjuntamente compañías de China, Canadá, Estados Unidos y México, lo que abre espacio a una mayor entrada de capital extranjero si esos proyectos avanzan hacia la construcción.

Ese impulso ya se percibe en la economía peruana. La inversión privada avanzó 11,2% interanual en el primer trimestre, y el Instituto Peruano de Economía, citado en el informe de Morgan Stanley, proyecta crecimientos de 12,8% en 2026 y 11,5% en 2027.

Los ingresos fiscales ligados a la minería subieron desde 1,5% del PIB en enero de 2024 hasta 2,7% en junio de este año. El sol, sin embargo, se mueve con menos dependencia directa del ciclo del cobre, ya que el metal explica cerca de 34% de las exportaciones peruanas y la intervención cambiaria del Banco Central de Reserva atenúa el efecto de los shocks externos, según el banco.

Chile mejoraría más sus términos de intercambio ante un alza del cobre

La comparación entre ambos países también se aprecia en los términos de intercambio. Morgan Stanley calcula que un alza del cobre de en torno a 5,6% hacia el cuarto trimestre mejoraría los términos de intercambio chilenos en cerca de 5,7%, frente a 3,1% en el caso peruano.

Esa relación se revierte cuando el precio del metal cae, ya que el banco proyecta para 2027 retrocesos de 2,3% en Chile y de 1,2% en Perú, tomando como referencia el primer trimestre de 2026.