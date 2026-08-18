El tenso momento que enfrenta el tenis chileno: Federación interpone querella contra administración saliente y COCh asume como administrador externo

El lunes 17 de agosto, la Federación de Tenis de Chile (FETECH) anunció que interpuso una acción judicial para investigar a la administración anterior por un presunto delito de lavado de activos.

“Se solicita también transparentar los convenios pactados por Sergio Elías en su calidad de presidente, donde no hay respaldo alguno, generando un perjuicio económico de más de $100 millones”, expuso la organización a través de una declaración pública.

En concreto, la federación presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra la administración saliente, liderada por Sergio Elías Aboid.

“Las acciones se fundamentan en varias situaciones encontradas al momento de tomar posesión de la federación, una vez ganadas las elecciones el pasado 6 de junio. La querella apunta a todo el directorio de la FETECH, que entre 2022 y 2026 administró los destinos del tenis chileno”, detalló.

Entre los antecedentes presentados ante la justicia, la FETECH expuso que no existen actas de las reuniones de directorio ni contratos con los proveedores de la federación. Según la organización, lo mismo ocurre con los patrocinadores.

“Y los pocos antecedentes que existen en nuestro poder cuestionan seriamente lo realizado en su momento. Como ejemplo, se ha detectado una seria falta de trazabilidad en los dineros generados por concepto de Copa Davis, donde el acuerdo por un fondo de cancha llega a $4.000.000, siendo que el valor de mercado bordea fácilmente los $80.000.000. Creemos que es imposible un acuerdo tan lesivo para la Federación”, afirmó.

En la querella la FETECH solicitó que se cite a declarar ante el Ministerio Público al exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero (quien fuera gerente general de la Federación); al presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica; a la exdirectora (s) del IND, Lorena Castillo; y al actual director, Juan Pablo Salgado.

“Todo a raíz de las dudas que nos genera el proceso que hoy vivimos, donde, a nuestro juicio, se puede configurar el delito de tráfico de influencias al obstruir la entrega del certificado de directorio ante el Registro Civil de Identificación”, agregó.

Este martes, el Comité Olímpico de Chile informó que, mediante una resolución exenta del director nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes, se designó al Comité Olímpico de Chile “en calidad de administrador externo de la Federación Deportiva Nacional de Tenis”.

A raíz de esta determinación, el COCH decidió crear una Comisión de Trabajo para apoyar al tenis nacional, la cual está conformada por los siguientes profesionales:

Cristián Mir (Comercial).

Roxana Sáenz (Legal).

Juan Carlos Cabezas (Finanzas).

Respuesta del Instituto Nacional de Deportes

El Instituto Nacional de Deportes (IND) inició dos procesos de supervigilancia luego de la situación expuesta por la Federación Deportiva Nacional de Tenis.

“En el marco de estos procesos, y en ejercicio de las facultades legales del IND respecto de la fiscalización de los recursos públicos transferidos a organizaciones deportivas, los Departamentos de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas y de Alto Rendimiento recomendaron la designación de un administrador externo para la Federación”, informó el organismo a través de una declaración pública.

“Esa querella se cae sola”

Por su parte, el expresidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, se refirió en Radio Biobío a la querella presentada por Milovan Kegevic.

“Esa querella se cae sola porque están querellándose como Federación de Tenis. Entonces, la pregunta es: ¿quién tiene la representación de la Federación de Tenis? Por ahí hay que partir”, cuestionó.

Por otro lado, respaldó la decisión de la comisión electoral de anular los comicios de la federación e inhabilitar a Kegevic, luego de que este presentara un presunto título universitario falso. Además, descartó irregularidades en la administración de la federación.

“No hay nada. Mira, nosotros somos una de las mejores cinco federaciones del país. Dentro de las cinco mejores estamos nosotros con lo que es rendición y todo eso. Entonces, comprenderás que uno no se lleva los títulos gratis”, dijo.

Asimismo, lamentó que estos hechos “ensucien” el tenis chileno y señaló que espera que la controversia termine tras las elecciones que se realizarán el próximo 27 de agosto.