Universidades estatales llaman al Congreso a aprobar proyecto de acceso a pedagogías y advierten sobre posible “caída de la matrícula”

La organización que agrupa a las diversas universidades estatales se refirió a la iniciativa que busca aplazar los requisitos para algunas carreras pedagógicas.“No busca rebajar los estándares de calidad, sino adaptarlos a una realidad más diversa”, señaló el CUECH.

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), a través de una declaración pública, manifestó su preocupación por la tramitación del proyecto de ley que busca mejorar los criterios integrales para el acceso a las carreras de pedagogía, advirtiendo que su rechazo implica un “grave riesgo” tanto para la educación pública como privada.

“Esta iniciativa legal fue inexplicablemente rechazada por la Comisión de Educación de la Cámara, pese a la evidencia técnica expuesta que justifica la necesidad de legislar; y al apoyo mayoritario de más de 30 universidades públicas y privadas que imparten carreras de pedagogía y que concuerdan en el alto costo país que generará la actual norma de acceso proyectada para 2026, si no es modificada y mejorada ahora”, enfatizó el CUECH.

El organismo alertó sobre la situación que enfrenta la profesión docente, señalando que existe un déficit de más de 30 mil profesores con formación pedagógica y de especialidad en distintas zonas del país. Esto, agregaron, “explica por qué tenemos miles de personas autorizadas para ejercer como profesores en escuelas y liceos sin haber estudiado nunca pedagogía, cubriendo el rol de docentes solo con el conocimiento de su respectiva área profesional”.

En un contexto donde la convivencia escolar se ha complicado y la violencia ha aumentado, el CUECH destacó que actualmente se requieren respuestas a profundas necesidades psicoemocionales en un escenario marcado por un acelerado cambio tecnológico.

Por ello, el organismo reiteró: “Si la norma actual, que debemos corregir con urgencia, se hubiese aplicado en el proceso de admisión 2025, tal como fue escrita en 2017, el 49% de los actuales jóvenes matriculados en carreras de pedagogía no habría podido ingresar a la universidad, profundizando la crisis nacional de cuerpos docentes hacia adelante”.

Según indicó el CUECH, la norma vigente “sobredimensiona el valor de los puntajes en la PAES como forma de, supuestamente, elevar la calidad de los profesores egresados”. Sin embargo, la entidad planteó que “la evidencia real demuestra que jóvenes que ingresan con puntajes más bajos o por vías especiales de acceso son capaces de nivelarse con sus pares de mejores puntajes al tercer año de la carrera y egresan con la misma calidad docente que los puntajes más altos. Además, desertan menos del aula”.

En esa línea, advirtieron que el país enfrenta “un riesgo grave si no se legisla a tiempo” y subrayaron que la carrera de pedagogía debe enfrentar el desafío de atraer estudiantes con potencial y vocación, al tiempo que garantiza estándares mínimos de ingreso que favorezcan una formación profesional de calidad.

“Negarse a legislar sobre este punto, modernizando la mirada respecto de los requisitos de admisión, implica perpetuar un sistema que no logra conjugar ambas exigencias, debilitando los esfuerzos por revalorizar la profesión docente”, agregaron.

El CUECH enfatizó que la iniciativa en discusión “no busca rebajar los estándares de calidad, sino adaptarlos a una realidad más diversa”.

“Las actuales barreras de ingreso fueron pensadas en otro contexto, anterior a la gratuidad y a los profundos cambios sociales y educativos ocurridos en nuestro país. Si no las actualizamos, solo seguiremos acentuando la caída en la matrícula”, advirtieron.

Finalmente, el CUECH hizo un llamado a las diversas fuerzas políticas a sumarse a la tramitación del proyecto, cuyo objetivo es contribuir a una mejor educación a nivel nacional.

“Estamos conscientes de que esta medida por sí misma no resolverá el problema de la educación en nuestro país, pero es imprescindible para evitar que la situación empeore y se vuelva irreversible”, concluyó el organismo.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa tiene como objetivo aplazar los requisitos para estudiar alguna carrera pedagógica estipulados en la Ley de Desarrollo Docente de 2016. Con esto, no se aumentaría en más de 120 puntos el puntaje mínimo de ingreso, cuya base sería de 626 puntos en las pruebas obligatorias, frente a los 502 que regían hasta el año pasado.

El proyecto fue rechazado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ahora su discusión en el Congreso se desarrolla en un contexto donde se acercan los procesos de Admisión 2026.