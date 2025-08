Universidad de la República al borde de quebrar: Revelan que tiene deudas por $650 millones con trabajadores

El recto de la institución aseguró que espera un ingreso de liquidez a mediados de agosto que pudiese frenar la liquidación, en medio de la crisis que atraviesa la universidad.

Universidad de la República enfrenta un complejo momento, luego que la justicia accediera a avanzar en la liquidación forzosa de la institución universitaria.

Según información revelada por Radio Biobío, la universidad debe más de $650 millones a ocho exempleados.

Fue el pasado 9 de junio que la jueza Jacqueline Benquis resolvió avanzar hacia la liquidación de los bienes de la universidad.

De esta forma, se solicitó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la designación de un liquidador, lo que la institución cumplió el pasado 15 de julio.

El rector de la Universidad de la República, Fernando Lagos, apunta a que pueda ingresar dinero a la institución durante mediados de agosto.

Del mismo modo, aseguró que “jamás se ha dejado de prestar el servicio educacional, y eso ha permitido que en estos cuatro años tengamos del orden de los 2.778 alumnos titulados”.

“Estamos confiados, sí, que el dinero comprometido ingrese antes de esa oportunidad para pagar. Esta administración arrastró las consecuencias de una muy mala administración anterior que nos dejó comprometidos con un montón de deudas, todas las cuales hemos ido superando y esperemos que esta también la podamos hacer”, añadió él.

Respecto a la situación actual de la universidad, acotó que “hoy en día todos nuestros alumnos tienen un avance académico importante. No hemos hecho admisión desde 2021. Tomamos la decisión de no hacerlo mientras no tuviéramos la seguridad de que el ingreso de un socio financiero nos permitiera sacar adelante el proyecto. Esperamos el próximo semestre presentar un plan de mejora al Consejo Nacional de Educación, y luego que este se apruebe podríamos volver a realizar admisión”.