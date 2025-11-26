Universidad de Chile presenta SofIA, una tutoría inteligente para fortalecer el razonamiento matemático

La iniciativa utiliza inteligencia artificial generativa para ofrecer un tipo de acompañamiento que el sistema educativo no alcanza a cubrir por sí solo.

Universidad de Chile presentó SofIA, una plataforma de tutoría inteligente diseñada para fortalecer el razonamiento matemático.

La casa de estudios señaló que “cada año, miles de estudiantes se enfrentan en su primera clase de matemáticas, de cálculo o de álgebra universitaria, con una serie de letras griegas, símbolos extraños y muchas fórmulas en la pizarra”.

El objetivo es “democratizar el acceso a una educación de calidad, ofreciendo una herramienta personalizada y adaptable. No todos los estudiantes llegan con las mismas experiencias previas ni con el mismo nivel de confianza frente a los números. SofIA busca, precisamente, hacerse cargo de esa diversidad”.

Francisco Sereño, líder del área de Tecnología Educativa +IA en la Oficina de Inteligencia Artificial de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, y quien está detrás del trabajo de diseño, creación y modelamiento de la iniciativa, señaló que “en Chile, las brechas en matemáticas se arrastran desde la educación básica y se profundizan dramáticamente en la educación superior”.

Por ello, esta nueva aplicación “puede intervenir para diagnosticar con precisión dónde están las necesidades de cada estudiante y entregar un camino de fortalecimiento personalizado, con práctica ilimitada y retroalimentación inmediata”, explicó el profesional.

De ese modo, se busca utilizar la inteligencia artificial generativa con el objetivo de ofrecer un tipo de acompañamiento que el sistema educativo no alcanza a cubrir por sí solo.

SofIA no solo hace el ejercicio, sino que también “se centra en cómo cada estudiante piensa cuando enfrenta un problema: si logra modelar la situación, si representa la información de manera adecuada, si es capaz de argumentar sus procedimientos”.