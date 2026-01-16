País maipú

Uniformado retirado abatió a dos delincuentes que le quitaron su vehículo

Dos de los tres asaltantes recibieron heridas fatales de parte del ex suboficial mayor de la Fuerza Aérea

Y en otros temas, un ex suboficial mayor de la Fuerza Aérea abatió a dos delincuentes, luego de que le robaran su vehículo mientras trabajaba como conductor de aplicación.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada en la comuna de Maipú, cuando tres individuos solicitaron un viaje al uniformado retirado por medio de una app. Al llegar al sitio, los antisociales amenazaron con armas de fuego al exmiembro de la FACh y le quitaron su auto, con lo cual este disparó su arma debidamente inscrita dando muerte a dos de los tres delincuentes.

Por el momento el lugar está siendo periciado para obtener mayor información, mientras que el paradero del tercer asaltante se dió a la fuga…

Noticia en desarrollo…

