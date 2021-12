El triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial significó un duro golpe para los partidos de la centroderecha tradicional, especialmente para Evópoli, colectividad que apoyó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Uno de los temas en controversia es el rol que tendrá el Partido Republicano en la futura oposición. La Unión Demócrata Independiente (UDI) se mostró abierta a que la colectividad fundada por J.A. Kast se una a Chile Podemos Más.

Sin embargo, el vicepresidente y diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, cree que sería un error. “No me siento cómodo en una sociedad con Republicanos (…) no quiero ser socio de ese tipo de personas”, dijo a Radio Sonar FM.

Respecto a la postura del sector, el parlamentario sostuvo que “primero tenemos que hacer una reflexión interna cada uno de los partidos (…) Después señalar, en esa misma línea, lo que pretende cada partido hacia adelante y qué quieren ofrecerle al país”.

En este sentido, afirmó que “el Partido Republicano es un proyecto distinto. Es un proyecto que, para mí en lo personal, no tiene muchos puntos en común, sobre todo en las materias de desarrollo valórico del ser humano y de cómo entendemos la libertad”.

“Desde ese punto de vista, yo no me siento cómodo en una sociedad con republicanos. Y el espectáculo que han dado republicanos durante toda la campaña… con algunos de sus miembros la verdad es que no quiero ser socio de ese tipo de personas”, agregó Undurraga.

Finalmente, el diputado detalló que, en el caso de Evópoli, deberán “tomar nota de por qué no fuimos capaces de ganar la primaria”. “Después debemos tomar nota sobre nuestro apoyo a un candidato como Sebastián Sichel, quien tampoco logró pasar a segunda vuelta. Y qué decir por el apoyo a José Antonio Kast”.