El ex ministro y figura de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Burgos, conversó con CNN Chile acerca de las elecciones presidenciales, el triunfo de Gabriel Boric y los desafíos que la DC deberá enfrentar para articularse como oposición en el nuevo mandato que comenzará en marzo.

Específicamente ante los resultados de las pasadas elecciones, que dieron por ganador al abanderado de Apruebo Dignidad, Burgos manifestó que “los resultados son claros, creo que hubo una manifestación democrática impresionantemente masiva“.

“La Democracia Cristiana, en una votación bastante unánime, decidió apoyar a Gabriel Boric en la segunda vuelta, pero declarando que sería un partido no de gobierno”, sostuvo Burgos, añadiendo que “la Democracia Cristiana se establece derechamente desde la oposición“.

En esa línea, reflexionó, “las oposiciones pueden ser distintas: Hay oposiciones inmisericordes, que niegan la sal y el agua, cosa que ocurrió en este gobierno y también en el de Michelle Bachelet”.

Lee también: Presidente electo Boric: “Tengo plena autonomía para designar gabinete y lo haré pensando en lo mejor para el país”

No obstante, afirmó, “se puede ser opositor de distintas maneras, cuando, por ejemplo, ingresan proyectos que son susceptibles de negociación y que el gobierno, no teniendo mayoría, está dispuesto a convencer, pero también a ceder, y los partidos de oposición pueden hacer lo mismo”.

“Ahí hay que ubicarse nítidamente, con propuestas claras, precisas y que vayan en la línea de que el hecho de no ser de gobierno no significa negar la sal y el agua“, sentenció el ex ministro de la presidenta Bachelet.

A su vez, destacó que “creo que uno en la política tiene que ser constructivo, los partidos políticos no pueden suponer a priori que todo lo que provenga de un gobierno distinto al que uno hubiera querido debe ser rechazado”.

Profundizando sobre el Nuevo Pacto Social y su paso por las elecciones, indicó que “la centroizquierda fue muy golpeada y viene siendo muy golpeada, obviamente, quedó fuera de competir en la segunda vuelta por primera vez en 30 años“.

Lee también: Elizalde tras reunión con Boric: “Nuestras bancadas están comprometidas a apoyar las transformaciones que ha propuesto”

En detalle, puso el foco en que “las votaciones de los partidos de centroizquierda fueron todos a la baja, el número de diputados disminuyeron importantemente, no tan así en el Senado, pero hubo una disminución de votos que particularmente golpeó a la DC, aunque no es el único partido que resultó perjudicado, no hay duda que es el gran perdedor de los torneos electorales desde el punto de vista de los porcentajes que había tenido anteriormente”.

“Tengo la impresión de que además, la centroizquierda que hemos conocido, de alguna manera, se acabó“, manifestó, explicando que “cuando vemos que el mundo socialista y PPD han tomado una decisión de hacer un grado de colaboración con el gobierno entrante y en eso no invitan a la DC (…) probablemente ese eje socialista-demócrata cristiano, que fue un eje fundante de buena parte de los gobiernos, todo indica que ya pasó”.