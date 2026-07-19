Una mujer y su hijo mueren tras incendio en La Pintana: Brigada de Homicidios inicia peritajes en el lugar

Una mujer de nacionalidad venezolana y su hijo menor de edad fallecieron tras un incendio en una vivienda durante la madrugada en la comuna de La Pintana.

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del Ministerio del Interior, concurrió al lugar de los hechos. El comisario Loscar González afirmó que: “En torno a las primeras diligencias investigativas, se estableció que en horas de la madrugada el personal de bomberos recibió la alerta respecto del incendio que estaba afectando al inmueble”.

“En ese sentido, el personal de bomberos se traslada hasta el lugar y, al momento de controlar el siniestro, se percatan de la presencia de los cadáveres antes mencionados”.

Según información entregada por Bomberos, un hombre adulto se encuentra herido producto del incendio.

Las causas del origen del siniestro aún son desconocidas y “serán corroboradas por medio de las pericias de los peritos del Laboratorio de Criminalística Central”.