Último fin de semana largo del 2025: Se proyectan más de un millón de viajes en el país

Las autoridades estiman que las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins serán las que recibirán más visitantes.

Este lunes 8 de diciembre es feriado religioso en Chile por el Día de la Inmaculada Concepción, por lo que muchas personas aprovecharán el último fin de semana largo del 2025 para descansar, aunque otros lo utilizarán para realizar viajes.

La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) informaron las proyecciones de turismo interno para el último feriado largo del año.

De esa manera, de acuerdo a estimaciones del Big Data de Turismo Interno, se prevé que entre el viernes 5 al domingo 7 de diciembre se realicen entre 966 mil y 1 millón 187 mil viajes con pernoctación en el país.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, comentó: “Tenemos grandes expectativas con las proyecciones, porque los chilenos mantienen un alto interés por recorrer el país, y el Día de la Inmaculada Concepción posee una noche más que el feriado del 2024 y el de 2019. Esto refleja un turismo interno activo, que impulsa las economías locales, fortalece la oferta de servicios y permite que más personas descubran y disfruten la diversidad de nuestros destinos”.

Último fin de semana largo del 2025: ¿Dónde se concentrarán los viajes?

Las autoridades señalaron que las principales regiones emisoras de viajes serán la Metropolitana, Biobío y Valparaíso.

Metropolitana concentra el 45,4%: Entre 438.283 y 538.883 viajes

Biobío concentra el 9,5%: Entre 91.905 y 113.000 viajes

Valparaíso concentra el 6,7%: Entre 64.576 y 79.399 viajes

Mientras que las regiones que recibirán más visitantes serán:

Valparaíso recibirá 25,6%: entre 247.180 y 303.916 viajes

Metropolitana recibirá 14,7%: entre 141.963 y 174.548 viajes

O'Higgins recibirá 9,7%: entre 94.091 y 115.688 viajes

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, señaló que la Región de Valparaíso “será el destino favorito de los turistas nacionales”, con el 25% de los viajes con pernoctación.

“Cuatro de sus comunas lideran el ranking nacional: Viña del Mar, que recibiría hasta 33 mil visitantes; El Tabo, con 27 mil; Algarrobo, con 26 mil; y El Quisco, con 24 mil. Por su parte, la Región Metropolitana será la gran emisora con el 45% del total nacional, liderada por Las Condes, Puente Alto y Maipú”, detalló.

La Subsecretaría de Turismo y Sernatur hicieron un llamado a los viajeros/as a planificar sus viajes en forma anticipada para el último fin de semana largo de 2025.