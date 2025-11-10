País presidenciales

Último debate presidencial antes de las elecciones: ¿A qué hora es y dónde verlo?

Por CNN Chile

10.11.2025 / 07:47

En la instancia participarán todos los candidatos y candidatas a La Moneda. Revisa los detalles.

Este lunes se realizará el último debate presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), una cita clave en la recta final de la campaña.

A pocos días de las elecciones, los candidatos y candidatas se enfrentarán por última vez para presentar sus propuestas y responder preguntas sobre los temas que más contingentes.

En la instancia participarán todos los contendores por el sillón presidencial: Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

¿A qué hora es el debate presidencial?

  • El debate presidencial que organiza la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) está programado para las 21:00 de este lunes.

¿Dónde ver el debate presidencial?

  • El debate será transmitido por los canales asociados a Anatel: TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal, y sus respectivas plataformas digitales.

¿Cuál es el orden que tendrán los candidatos en el debate?

  • Evelyn Matthei
  • Harold Mayne Nicholls
  • Franco Parisi
  • Johannes Kaiser
  • Eduardo Artés
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast

