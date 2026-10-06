UDI sale en defensa de Evelyn Matthei tras dichos de Rodolfo Carter: “Hacemos un llamado a no caer en descalificaciones personales”

Durante la tarde de este martes, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se refirió a los dichos del senador Rodolfo Carter (IND-Republicanos) contra Evelyn Matthei, en el contexto de las reiteradas críticas que ha realizado la excandidata presidencial a la administración de José Antonio Kast.

En ese contexto, la directiva de la UDI llamó a evitar las descalificaciones personales y a mantener un debate con altura de miras y basado en el respeto.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “desde la Directiva hacemos un llamado a no caer en descalificaciones personales, sino a tener un debate con altura de miras y basado siempre en el respeto. No puede ser que, ante diferencias, se pretenda descalificar a una persona con la trayectoria de Evelyn Matthei”.

En esa línea, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, destacó que Evelyn Matthei “tiene una trayectoria política que habla por sí sola” y valoró que haya mantenido una disposición a colaborar en aquellas materias que considera relevantes para el país. En particular, recordó su participación en la Mesa “Más Trabajo para Chile Ahora”, instancia desde la cual se entregaron propuestas al Ejecutivo para enfrentar la situación del empleo y generar nuevas oportunidades laborales.

Finalmente, desde la UDI remarcaron que este tipo de ataques no contribuye a una discusión constructiva ni a abordar las prioridades que enfrenta el país.

¿Qué dijo Rodolfo Carter?

El senador Rodolfo Carter (IND-Republicanos) comentó las críticas de la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei a la administración de José Antonio Kast.

En el podcast de The Clinic, el exalcalde de La Florida afirmó que “creo que Evelyn Matthei es incompatible con la palabra unidad, porque algunas de las críticas son razonables. Pero el nivel de rencor que ella maneja, ya ni siquiera lo leo”.

En esa línea, sostuvo que, pese a considerar que es “una de las políticas más talentosas, trabajadoras e inteligentes”, “está descontroladamente llena de rencor”.

Las críticas de Evelyn Matthei

En conversación con La Tercera, la exalcaldesa de Providencia afirmó que el Ejecutivo enfrenta problemas tanto de gestión como de diseño político, aunque considera este último como el principal.

“Creo que lo más grave es el diseño político del Gobierno”, afirmó Matthei, quien aseguró que existe “una doble estructura de poder, una formal y otra en las sombras, que es la que está primando, la que hoy manda”.

A su juicio, ese segundo grupo estaría compuesto por “el quinteto integrado por el Presidente, sus asesores Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, y los ministros (Jorge) Quiroz y (Martín) Arrau”.

Consultada sobre qué le ha faltado al Gobierno para enfrentar la situación económica y laboral, respondió: “Le falta equipo y le sobra soberbia”.

Y agregó: “Le falta haberse caído, tú sabes que el haberse caído, en general, trae un poquito de humildad”.