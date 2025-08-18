UDI recurrirá a la Contraloría por presunto intervencionismo electoral del Presidente Boric

En una jornada crucial, en la que se cierran las negociaciones parlamentarias para disputar la composición del Congreso, diputados de la UDI solicitaron a la Contraloría abrir una investigación contra el Presidente Gabriel Boric, luego de que este se reuniera por vía remota con los presidentes de partidos oficialistas.

En el marco de las inscripciones de las listas parlamentarias para disputar la composición política del Congreso, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que durante la tarde de este lunes oficiarán a la Contraloría General de la República (CGR), con el objeto de abrir una investigación por presunto intervencionismo por parte del Presidente Gabriel Boric, luego de que participara en una reunión telemática en medio de las negociaciones que está llevando a cabo el pacto Unidad por Chile.

Los parlamentarios gremialistas cuestionaron que el mandatario se haya reunido, por vía remota, con los timoneles del Partido Radical (Leonardo Cubillos) y del Partido Liberal (Juan Carlos Urzúa), para abordar la situación de las candidaturas por el Distrito 8.

“Pareciera que al Presidente Boric se le olvidó que el principio de prescindencia política no solo guarda relación con las declaraciones o actuaciones de las autoridades de gobierno, sino también con el correcto uso de los bienes y recursos públicos. Por lo tanto, es absolutamente reprochable que un día lunes en la mañana, en pleno horario laboral, y probablemente en su oficina presidencial, haya sostenido una reunión que se aleja por completo de las funciones de su cargo, y que se enmarca exclusivamente en asuntos partidistas”, cuestionaron Leal, Bobadilla y Fuenzalida.

Además, plantearon que, si bien la participación del jefe de Estado en los asuntos de su coalición no está prohibida, cuestionaron que lo haya hecho en horario laboral. Subrayaron que “no solo compromete la neutralidad que él debería mantener de cara a las elecciones de noviembre, sino que además puede constituirse como un grave acto de intervencionismo que debe investigarse”.