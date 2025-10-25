UDI presentará indicación en Ley de Presupuesto 2026 para lograr que exPresidentes reciban pensión vitalicia desde los 65 años

La medida, impulsada por Henry Leal y Gustavo Benavente, busca equiparar el beneficio con la edad legal de jubilación y se enmarca en un llamado a “mayor justicia y austeridad” en el uso de recursos públicos.

En medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que presentará una indicación para que la dieta y los gastos operacionales asignados a los exPresidentes de la República se paguen únicamente a partir de los 65 años de edad.

La propuesta será impulsada por el jefe de bancada, Henry Leal, junto al diputado e integrante de la Comisión de Constitución, Gustavo Benavente, quienes adelantaron que la medida busca establecer un principio de equidad con el sistema previsional general del país.

“No parece justo que mientras las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65, un exPresidente pueda recibir una pensión vitalicia mucho antes y con recursos de todos los chilenos”, señalaron los parlamentarios UDI.

Rechazo previo y nueva estrategia

La iniciativa surge tras el rechazo del proyecto de ley que pretendía regular la pensión vitalicia de los exmandatarios, votación que en septiembre no alcanzó el quorum necesario en la Cámara de Diputados.

Ante ese escenario, Leal y Benavente buscan ahora incorporar parte de las medidas rechazadas dentro del debate presupuestario, aprovechando que la Ley de Presupuestos debe aprobarse antes del 30 de noviembre.

Los diputados confirmaron que ya iniciaron conversaciones con otras bancadas, incluidas algunas del oficialismo, para intentar asegurar respaldo transversal a la indicación.

Propuesta temporal con miras a un cambio permanente

De aprobarse, la disposición regiría durante todo 2026, y solo los exmandatarios que tengan 65 años cumplidos o más podrían recibir la dieta y los gastos asociados.

Sin embargo, los diputados adelantaron que su intención es volver a presentar en septiembre del próximo año un proyecto de ley que haga permanente la restricción.

Además, la bancada UDI adelantó que propondrá nuevas condiciones para el pago de las asignaciones, como la suspensión del beneficio en caso de que un exPresidente perciba otros ingresos, ya sea del sector público o privado.

“No se trata de excluir a Boric”

Los parlamentarios enfatizaron que la medida no busca apuntar a un mandatario en particular, aunque reconocieron que afectaría directamente al Presidente Gabriel Boric, quien finalizaría su mandato con 40 años.

“Aquí no se trata de excluir solamente al actual Presidente Gabriel Boric, que por ahora va a recibir una pensión vitalicia con 40 años recién cumplidos, sino que a todos los que a futuro terminen su período con 65 años o menos. Así como en la comisión de Constitución eliminamos las asignaciones, lo que afectaba a todos los exmandatarios, sin distinción, creemos que en este caso también es necesario fijar un mínimo en la Ley de Presupuestos y luego en una ley permanente”, indicaron.

Según la UDI, la propuesta responde a la necesidad de ajustar el gasto público y alinear los beneficios del Estado con la edad legal de jubilación, en el contexto de un complejo escenario económico.