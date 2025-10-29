UDI oficia a Cancillería para que “transparente” costos de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Los gremialistas también exigieron al presidente Gabriel Boric a no usar su participación en la APEC 2025 para promover la candidatura de Bachelet. "Debería abstenerse de utilizar este espacio con fines políticos", dijeron.

Diputados de la UDI oficiarán a la Cancillería para que transparente los costos de la gira de Michelle Bachelet a Brasil en noviembre, con motivo de su campaña para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Esto, ya que ha trascendido que la expresidenta viajaría a Brasil para participar en la 30° Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 30), que se realizará en Brasil entre el 6 y el 21 de noviembre.

En ese sentido, el subjefe de la bancada, Felipe Donoso, y el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristhian Moreira, dijeron que es “indispensable” que se transparente la información, considerando que la exmandataria ya realizó giras por Italia, España y Francia, además del viaje contemplado a Qatar antes de dirigirse a tierras cariocas.

“El Gobierno tiene la obligación de informar cuántos recursos van a destinar a esta candidatura, para así demostrar que efectivamente será una campaña ‘austera’, como han afirmado”, aseguraron.

Los gremialistas insistieron en que “los chilenos tienen todo el derecho a saber cuál va a ser el presupuesto que el Gobierno destinará para financiar la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU” y que no hay motivos para querer ocultar dicha información.

“No se trata de una campaña particular de una persona que se financie con aportes privados, sino que de una decisión de Estado que implica millonarios recursos públicos. Por lo tanto, no nos parece conveniente que el CPLT tenga que ordenar al Gobierno entregar estos antecedentes, sino que esperamos que las actuales autoridades actúen de forma proactiva y den a conocer esta información”, subrayaron.

Esta acción se suma a la de hace algunos días, cuando ambos parlamentarios oficiaron al Consejo para la Transparencia (CPLT), para que pueda “exigir” a la Cancillería comunicar el costo total de la candidatura de Michelle Bachelet, tras la negativa desde la Cancillería bajo el argumento de que es un asunto de “interés nacional”.

De ese modo, los diputados UDI también exigieron al presidente Gabriel Boric que no use su participación en la APEC -que se realizará en Corea del Sur- para promover la candidatura de Bachelet.

La instancia “no puede convertirse en una plataforma para promover intereses personales”.

Y advirtieron que “si por alguna vez el presidente Boric tiene la intención de velar por los intereses de Chile, debería abstenerse de utilizar este espacio con fines políticos. Su deber es cuidar y mantener el respeto que nuestro país se ha ganado a nivel internacional. Y para eso tiene la obligación de actuar con prudencia y no confundir las prioridades de los chilenos con sus intereses personales”.