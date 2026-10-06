“Son temas diferentes”: Ministra Marín responsabiliza a Irina Karamanos por déficit de Prodemu y expareja de Boric responde

Esta jornada, la ministra de la Mujer, Judith Marín, responsabilizó a la administración anterior, concretamente a la ex primera dama Irina Karamanos, de la situación financiera de Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), luego que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contemplara el fin del organismo.

La propuesta del Gobierno para 2027 otorga recursos únicamente “para sus gastos operacionales, incluidos gastos en personal y bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento”.

En conversación con Radio Biobío, la ministra señaló que “(Prodemu) es una fundación de carácter privado que antes estaba radicada en el gabinete de la primera dama”, cuestionando el cambio que tuvo en 2022, cuando estaba a cargo de Karamanos, lo que, según ella, tendría relación con su déficit presupuestario.

“Ella toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios. De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria en esta fundación que, cuando nosotros llegamos, teníamos distintas cifras, pero con los análisis se redondeó en cerca de $3.000 millones la deuda“, dijo.

La respuesta de Karamanos

A través de su cuenta en X (ex Twitter), Karamanos respondió a los dichos de Marín y planteó que el mecanismo de financiamiento de la fundación no cambió con las modificaciones impulsadas durante su gestión.

“El financiamiento para Prodemu desde Indap y Sernameg venía hace años de la Ley de Presupuestos. Eso no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la presidencia de la fundación al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”, sostuvo la excoordinadora sociocultural de la Presidencia.

Además, la también socióloga afirmó que se trata de asuntos distintos y cuestionó las declaraciones de la actual secretaria de Estado. “Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas”, concluyó.