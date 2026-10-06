SERCOTEC, 4 a 7 y Mujeres Jefas de Hogar asumirán programas de Prodemu: Gobierno inicia transición por crisis financiera

Este martes, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció una serie de cambios en la forma en que se ejecutarán los programas de autonomía económica de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), en medio de cuestionamientos a la situación financiera y el cese de presupuesto del organismo.

Cabe recordar que el Gobierno en su propuesta de Presupuesto 2027 otorga recursos únicamente “para sus gastos operacionales, incluidos gastos en personal y bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento“.

Desde la cartera iniciaron un proceso de transición de los recursos y programas que se ejecutan en la fundación, señalando que se busca “asegurar la continuidad de las prestaciones dirigidas a las mujeres y fortalecer el uso de los recursos públicos. La medida contempla un aumento de 14,8% en los recursos destinados a autonomía económica, que serán canalizados a través de programas con capacidad de ejecución directa”.

Frente a este escenario, el Gobierno instruyó un plan de mejoramiento en la institución, por lo que optaron por una transición que permita resguardar los recursos públicos y asegurar la continuidad de las prestaciones.

Esta nueva etapa tendrá un incremento de 14,8%, con $4.172 millones adicionales para SERCOTEC y $1.762 millones para el Programa 4 a 7. En tanto, Mujeres Jefas de Hogar también tendrá un aumento en esta etapa, con una oferta orientada a ampliar las oportunidades de las mujeres.

El proceso contempla una planificación para mantener el funcionamiento de los programas hasta el próximo 31 de marzo de 2027. Para ello, se destinarán $8.372 millones, con el objetivo de resguardar los derechos laborales de los trabajadores de PRODEMU y las obligaciones correspondientes con proveedores.

“Si comparamos los recursos que se utilizaban en administración y remuneraciones, que alcanzaban el 80%, con los $4.000 millones que estamos destinando directamente a las mujeres, por supuesto que estamos generando un beneficio directo para ellas. Para mí es importante dar continuidad a los programas, pero también que las mujeres que buscan autonomía económica no solamente reciban una charla, sino que cuenten con recursos para sacar adelante sus emprendimientos“, sostuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

Desde el Ministerio apuntaron a la situación financiera que atraviesa la institución. Según señalaron, Prodemu registra un déficit acumulado de $1.896 millones y una situación financiera estimada en cerca de $3.000 millones.

El Ejecutivo atribuyó este escenario a “saldos rechazados, convenios mal ejecutados y compromisos adquiridos por administraciones anteriores sin financiamiento suficiente”.