UDI exige al INDH pronunciamiento oficial que reafirme su imparcialidad política

La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, un pronunciamiento oficial que reafirme la imparcialidad política del organismo.

Los diputados argumentan que sus recientes declaraciones públicas “comprometen seriamente la imparcialidad” del INDH y generan dudas sobre su neutralidad durante el próximo gobierno.

La solicitud concreta y una reestructuración posible

Mediante un oficio, la UDI solicitó que el INDH declare que actuará sin sesgos ideológicos, rechace las protestas violentas y clasifique la crisis en el sur como terrorismo.

Según reportó Bío Bío Chile, La bancada advirtió un patrón de “captura e instrumentalización política” del instituto en años recientes. Ante esto, anunció que impulsará todas las iniciativas necesarias para una reestructuración orgánica y administrativa del INDH, con el fin de asegurar su objetividad y cumplimiento estricto de su mandato legal.