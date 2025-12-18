País bancada udi

UDI exige al INDH pronunciamiento oficial que reafirme su imparcialidad política

Por CNN Chile

18.12.2025 / 16:04

{alt}

La bancada gremialista cuestiona las declaraciones del director Yerko Ljubetic y advierte que sus dichos configuran un "precedente peligroso" para el organismo.

La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, un pronunciamiento oficial que reafirme la imparcialidad política del organismo.

Los diputados argumentan que sus recientes declaraciones públicas “comprometen seriamente la imparcialidad” del INDH y generan dudas sobre su neutralidad durante el próximo gobierno.

La solicitud concreta y una reestructuración posible

Mediante un oficio, la UDI solicitó que el INDH declare que actuará sin sesgos ideológicos, rechace las protestas violentas y clasifique la crisis en el sur como terrorismo.

Según reportó Bío Bío Chile, La bancada advirtió un patrón de “captura e instrumentalización política” del instituto en años recientes. Ante esto, anunció que impulsará todas las iniciativas necesarias para una reestructuración orgánica y administrativa del INDH, con el fin de asegurar su objetividad y cumplimiento estricto de su mandato legal.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

Cultura Fallece Vicente Ruiz, emblemático artista de la contracultura chilena y la resistencia durante la dictadura
Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en zonas de La Araucanía y Los Ríos: ¿Cuándo será el fenómeno?
Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?
Conaf informa sobre incendios forestales en combate: En San Pedro hay más de 2 mil hectáreas afectadas
UDI exige al INDH pronunciamiento oficial que reafirme su imparcialidad política
Verano 2026: Conoce la app que te guía para visitar playas habilitadas a lo largo de Chile