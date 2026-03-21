UDI descarta “pautear” al Presidente Kast y llama al oficialismo a “rechazar” candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a través de un escrito, manifestaron su rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. “Hacemos un llamado a todos los sectores que componen el actual oficialismo a respaldar esta iniciativa”, afirmaron.

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Reafirmamos plenamente la posición que nuestro partido ha sostenido desde un inicio, en orden a rechazar la candidatura de Bachelet a la ONU, postura que hoy buscamos refrendar mediante la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara, haciendo uso de nuestras legítimas atribuciones parlamentarias”, señalaron en un escrito.

En esa línea, llamaron al oficialismo a rechazar la candidatura, argumentando que la postulación carece de mayorías.

“Hacemos un llamado a todos los sectores que componen el actual oficialismo a respaldar esta iniciativa, expresando una posición institucional que, a nuestro entender, interpreta el sentir mayoritario de los chilenos frente a una candidatura que hoy carece de consenso”, enfatizaron.

Desde su perspectiva, la decisión del gobierno saliente de nominar a la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la Asamblea General de la ONU fue adoptada de manera “inconsulta” y “casi al término de su período, sin un diálogo previo con todas las fuerzas políticas ni una mínima coordinación” con la administración entrante.

Asimismo, sostuvieron que el anuncio se realizó en medio de la coyuntura electoral, “con el evidente ánimo de tensionar el clima político interno y polarizar aún más a la sociedad chilena”.

Por el contrario, enfatizaron que la política exterior de Chile debe sustentarse sobre la base de acuerdos amplios y transversales.

“Asimismo, y tal como lo expresamos en el mencionado proyecto de resolución, estamos convencidos de que la figura de la ex Presidenta Bachelet continúa generando legítimos cuestionamientos en una parte relevante del país, especialmente a partir de la evaluación de su segundo gobierno, cuyas decisiones tuvieron graves efectos en materia económica y educacional, lo que dificulta proyectarla como una representante que concite unidad”, complementaron.

Finalmente, señalaron que hasta la fecha su figura no cuenta con el respaldo de los países que integran el denominado Consejo de Seguridad y que poseen poder de veto, lo que —a su juicio— “debilita sus posibilidades y expone innecesariamente la imagen internacional de Chile”.

“Descartamos que esta acción tenga el interés de ‘pautear’ al Presidente Kast, como se ha pretendido instalar. Por el contrario, se trata de la expresión legítima de una postura política adoptada por nuestro partido y bancada, en defensa de una política exterior que debe siempre representar al país y resguardar, ante todo, el interés nacional”, cerró el escrito.