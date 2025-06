UDI arremete contra ministra Orellana por críticas a Matthei: “Guachita, no se meta en peleas de grandes”

Los diputados Felipe Donoso y Flor Weisse acusaron a la titular de la Mujer de intervenir en debates ajenos a su cartera y de utilizar su cargo para atacar sistemáticamente a la candidata presidencial de Chile Vamos.

Un nuevo episodio de tensión se sumó este martes al creciente enfrentamiento entre el Gobierno y la UDI, luego que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionara públicamente a la candidata presidencial Evelyn Matthei por sus dichos hacia la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, en medio del debate por el cierre del penal de Punta Peuco.

El origen del conflicto

La polémica se originó tras la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, donde anunció el eventual cierre del centro penitenciario que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos.

Consultada al respecto, la exalcaldesa de Providencia calificó el anuncio como reversible y restó importancia a su impacto, agregando irónicamente que “me imagino que a los chilenos les cambiará la vida”. Ante ello, Etcheverry respondió acusando irresponsabilidad, lo que fue replicado por Matthei con dureza: “Le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez”, dijo, afirmando además que “como vocera, pucha que lo ha hecho mal”.

En defensa de la vocera, la ministra Orellana comentó que “cuando le tocan el pinochetismo, como que se desequilibra”, refiriéndose a la reacción de Matthei ante el anuncio presidencial.

Este comentario generó una inmediata respuesta de parlamentarios UDI, quienes acusaron a la titular de la Mujer de sobrepasar los límites de sus atribuciones.

¿Qué dijeron los parlamentarios de la UDI?

Los diputados Felipe Donoso y Flor Weisse exigieron que la ministra se mantenga al margen de debates ajenos a su cartera, apuntando directamente a su intervención en el debate sobre Punta Peuco.

“La ministra Antonia Orellana no tiene nada que hacer opinando sobre un asunto que no es de su competencia. Este tema corresponde al Ministerio de Justicia, no al de la Mujer. Es imprudente que use su cargo para criticar a una candidata presidencial, y más aún cuando siempre es la misma: Evelyn Matthei”, afirmaron los parlamentarios.

Además, señalaron que esta intervención se suma a una supuesta estrategia del Ejecutivo para dañar la figura de Matthei. “Todas las semanas hay un ministro diferente atacando su candidatura. Eso no puede ser una coincidencia”, acusaron, advirtiendo que evalúan adjuntar estas declaraciones al requerimiento ya presentado ante la Contraloría, donde denunciaron presuntas infracciones a la prescindencia política por parte de secretarios de Estado.

Pero la réplica más llamativa vino acompañada de un tono particular. Los diputados gremialistas señalaron: “Guachita, no se meta en peleas de grandes y dedíquese a los temas de su ministerio, porque ha dejado mucho que desear en materia de protección de los derechos de las mujeres”.

La frase de los parlamentarios recordaba el intercambio que tuvo la ministra hace algunas semanas con una periodista durante una actividad.