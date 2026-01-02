UDI amenaza con presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud si no renuncia “en las próximas horas”

Desde la bancada señalaron que es "absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder".

Este viernes, la bancada de la UDI pidió a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, renunciar en las próximas horas bajo la advertencia de presentar una acusación constitucional contra ella en caso de no hacerlo.

Esto por posibles irregularidades en el proceso de priorización quirúrgica del Hospital del Salvador el martes 23 de diciembre, día en que se llevó a cabo una cirugía a la madre de la secretaria de Estado.

Los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu ya habían oficiado a la Contraloría solicitando que pueda abrir u ordenar un sumario administrativo, considerando los antecedentes que han surgido.

Asimismo, los parlamentarios solicitaron a la Fiscalía poder abrir una investigación de oficio por el eventual delito de tráfico de influencias, junto con exigir la salida de la ministra Aguilera.

Sin embargo, ante la negativa del presidente Gabriel Boric de removerla del cargo, sumado a otros antecedentes, los diputados anunciaron que como Bancada UDI evaluarán la presentación de una acusación constitucional en contra de Aguilera si es que en las próximas horas no renuncia.

“En un país con listas de espera tan interminables, donde los chilenos pueden estar semanas, meses o incluso años esperando por una cirugía, resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder“, señalaron.

Si bien ambos valoraron que la Contraloría haya abierto un requerimiento para esclarecer lo ocurrido, lo calificaron como “absolutamente insuficiente“, insistiendo no solo en que la Fiscalía abra una investigación de oficio, sino también en que el Mandatario “haga valer las responsabilidades políticas”.

La explicación del hospital

El Hospital del Salvador entregó su versión sobre la autorización que permitió la cirugía a la madre de Aguilera luego de que se revelara la muerte de un paciente cuya intervención fue postergada en el mismo recinto.

Según detalló el recinto asistencial, el paciente llevaba cinco días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), período durante el cual fue sometido a tratamiento médico integral y a las intervenciones quirúrgicas necesarias, de acuerdo con la gravedad de su condición clínica.

Sobre el retraso en un procedimiento quirúrgico, precisaron que el aseo quirúrgico correspondía a una intervención programada y no de urgencia, detallando que el cambio de la tabla de pabellón respondió a complicaciones de otros pacientes, algo habitual en recintos de alta complejidad, y el procedimiento se hizo dentro de los plazos esperables para este tipo de prestaciones.

El recinto señaló que, pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, la evolución del paciente fue desfavorable y su fallecimiento se produjo en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes médicos y a la gravedad de su cuadro.

“Con el objetivo de garantizar transparencia”, la dirección del Hospital informó que se instruyó una auditoría clínica, la cual ya está en curso. Asimismo, confirmó que recibieron un requerimiento de la Contraloría, asegurando que entregarán todos los antecedentes solicitados conforme a los procedimientos establecidos.

Finalmente, el hospital descartó una supuesta atención priorizada a otra paciente, señalando que todas las decisiones clínicas se adoptaron bajo criterios técnicos y que se resguardará la confidencialidad de los datos personales y médicos involucrados.