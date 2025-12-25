País nicolás grau

UDI amenaza con acusación constitucional contra ministro Grau por insistir en la “ley de amarres”

Por CNN Chile

25.12.2025 / 10:11

El anuncio de los parlamentarios se produjo luego de que el ministro confirmara que el Ejecutivo ingresará la iniciativa al Congreso, pese a las críticas formuladas tanto por la oposición como por sectores del oficialismo.

Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez anunciaron que su bancada impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, en caso de que el Gobierno mantenga la norma que establece nuevas exigencias para el despido de funcionarios públicos a contrata, incluida en el proyecto de ley de reajuste al sector público conocido como “ley de amarres”.

Desde la UDI calificaron la propuesta como “inmoral” y acusaron al Gobierno de intentar introducir una disposición permanente en una ley que se tramita año a año.

“El ministro pretende pasar, sin un ápice de vergüenza, una norma que busca dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual Gobierno, utilizando una ley de reajuste del sector público”, señalaron los parlamentarios gremialistas.

En esa línea, advirtieron que, si la iniciativa no es retirada, recurrirán a los mecanismos constitucionales disponibles a partir de marzo. “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente. Puede darse por notificado”, afirmaron.

Ramírez y Alessandri insistieron en que no permitirán que el Ejecutivo, a su juicio, transforme al Estado en una “agencia de empleo” para adherentes del Gobierno, mientras —según indicaron— miles de personas enfrentan el desempleo, afectando especialmente a mujeres.

Asimismo, anunciaron que iniciarán conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente (PDG), con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para la eventual acusación constitucional. Según señalaron, esta acción buscaría inhabilitar al ministro para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

“El Gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas de raíz de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, ya está notificado de que lo acusaremos constitucionalmente”, concluyeron los diputados de la UDI.

