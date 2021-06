El ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla se refirió al anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera de ponerle urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario.

La iniciativa molestó a sectores de Chile Vamos, debido al contenido y a que afirman que esta materia “no se conversó” con el oficialismo.

Sobre esta materia, Ubilla hizo un llamado a “no sacar ventajas políticas en temas sensibles”.

“Hay una comunidad católica y cristiana que no le gusta, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero yo logro distinguir entre lo que es una política con la opción religiosa personal. Creo que la libertad es un bien superior para la construcción de una sociedad justa, y en ese sentido, avanzar en una ley de esta naturaleza va a permitir esta justicia fundada en la libertad”, aseguró en Radio Cooperativa.

“Yo trataría de tener cuidado porque entramos en un tema demasiado sensible, donde hay que respetarse”, agregó.

En este marco, Ubilla mostró su disconformidad con la noticia, ya que aclaró que “me hubiera gustado que se conversara con los líderes de los partidos políticos. Yo no soy nadie si el presidente se equivocó o no, porque equivocarse es producto de que no lo pensó o a lo mejor lo pensó y tomó la decisión, no sé. Me hubiera gustado que, con las reservas del caso, se conversara”.

El anuncio de Piñera en la Cuenta Pública, dividió a Chile Vamos, aunque el Gobierno ha reiterado que el oficialismo tiene “completa libertad para expresar sus ideas”.

Es más, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, señaló este domingo, en entrevista con Rafael Cavada, que “el Gobierno no le pide a nadie que vote de una determinada manera. Ha llegado el momento de avanzar y de que exista el matrimonio igualitario, esa postura la comparto completamente”.