Turistas reclaman por alto valor de baños en Farellones: Cobran $3 mil por persona

Tanto turistas brasileños como chilenos cuestionaron el alto precio por el uso de baño en la zona cordillerana.

Pocas semanas antes que termine el invierno, siguen siendo miles las personas que visitan mes a mes la zona cordillerana de la Región Metropolitana para disfrutar de la nieve y de los centros de ski.

En este contexto, LUN dio a conocer una serie de relatos de turistas que se encuentran en Chile y que cuestionan los precios por usar los baños en Farellones.

Apuntaban sus críticas contra un puesto improvisado que vendía café, cosas para comer y arrendaba trineos.

Pero también tenía disponible el uso de baños a un valor de $3 mil por persona.

Fernanda Albuquerque, señaló que “en Brasil rara vez pagamos por eso, y si se paga, no es tan caro”.

Rodrigo Carvalho aseguró que es un “abuso” y que en Brasil “sería impensable”.

Natalia Rebolledo, chilena, aseugó que es una “sirvengüenzura”, y su esposo David Moroni, sostuvo que es “un asalto sin armas que estamos condenados a pagar porque dónde más vamos a encontrar un baño”.