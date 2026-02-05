Turbazo en Lampa: 5 sujetos roban especies y camioneta de la víctima

El delito ocurrió alrededor de las 3:10 de la madrugada en el sector de Valle Grande.

La madrugada de este jueves, alrededor de las 3:10 de la mañana, cinco delincuentes protagonizaron un turbazo en una casa ubicada en la intersección de avenida La Montaña Sur con Río Imperial, en el sector de Valle Grande en la comuna de Lampa.

Los antisociales forzaron el ingreso principal de la casa, retuvieron a la víctima y sustrajeron diversas especias junto a una camioneta. El inspector de la PDI, Nicolás Boza, señaló que los delincuentes iban armados con armas de fuego.

“La víctima fue intimidada con armas de fuego tipo pistola, obligándolo a permanecer en su habitación, mientras los demás sujetos registraban las demás dependencias desde las cuales substrajeron equipos electrónicos, joyas y un vehículo que se encontraba estacionado en el jardín del inmueble”, dijo.

A esto, agregó que el dueño de casa solo fue amenazado, y no agredido, por lo que no presentó lesiones. Asimismo, afirmó que los delincuentes huyeron del lugar en la camioneta de la víctima y el vehículo en el que se desplazaban.