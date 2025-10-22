País el bosque

Mujer y su hija de 13 años sufren violento turbazo en El Bosque: delincuentes huyeron disparando

Por CNN Chile

22.10.2025 / 07:47

Nueve sujetos irrumpieron en una vivienda de la comuna pasada la medianoche, intimidaron a una madre y su hija con armas de fuego y escaparon en el vehículo familiar tras efectuar disparos al aire.

Un violento turbazo afectó durante la madrugada de este miércoles a una vivienda en la comuna de El Bosque, donde una mujer y su hija de 13 años fueron intimidadas por un grupo de delincuentes que ingresó armado al domicilio.

De acuerdo con información policial, al menos nueve personas llegaron en tres vehículos hasta la intersección de Francisco de Camargo con Los Pepinos, forzaron la puerta de entrada e irrumpieron en el inmueble.

En el interior, los asaltantes amenazaron con armas de fuego a la madre y a su hija, que se encontraban en el segundo piso de la casa. Posteriormente, recorrieron las habitaciones y sustrajeron diversas especies junto a un millón de pesos en efectivo. También se llevaron el disco duro de las cámaras de seguridad y huyeron en un vehículo Mercedes Benz perteneciente a la familia.

Vecinos alertados por el ruido activaron las alarmas comunitarias e intentaron intervenir, pero los delincuentes respondieron con dos disparos al aire antes de escapar. Carabineros confirmó el hallazgo de vainas calibre 9 milímetros en el lugar.

El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Robos de la PDI, que trabaja para identificar a los responsables y determinar la ruta de fuga. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

