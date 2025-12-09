Trump y victoria legislativa de Milei en Argentina: “Él estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”

Según el mandatario norteamericano, su apoyo no solo fue explícito, sino estratégico en un momento que calificó como crítico para Milei.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Argentina en el centro de sus declaraciones sobre política internacional, atribuyéndose la victoria legislativa del partido de Javier Milei, mandatario argentino, en las últimas elecciones.

En una entrevista con Politico, el mandatario afirmó que su intervención pública fue determinante para que Milei y La Libertad Avanza obtuvieran una victoria “aplastante” en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, dijo Trump, adjudicándose un rol decisivo en el resultado electoral.

Según el mandatario, su apoyo no solo fue explícito, sino estratégico en un momento que calificó como crítico para Milei.

Condicionamientos y respaldo ideológico

En los días previos a la votación, Trump había dado señales claras de que el nivel de cooperación económica con Argentina dependería del éxito electoral de Milei.

“Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”, advirtió entonces. “Si gana, le seremos de gran ayuda”, insistió, marcando una línea directa entre afinidad política y apoyo financiero.

El Presidente estadounidense justificó su respaldo señalando que coincide plenamente con la visión económica del mandatario argentino.

“Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Si gana, nos quedamos con él; si no, nos vamos”, aseguró.