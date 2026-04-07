País caso la reina

Triple homicido en La Reina: Defensa de Jorge Ugalde solicita cambiar prisión preventiva por primera vez en 5 meses

Por Arelí Zúñiga

07.04.2026 / 18:03

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Según el escrito ingresado, la defensa incorporó documentos, informes periciales y otros elementos probatorios que —aseguran— serán determinantes para cuestionar los fundamentos que llevaron a decretar la privación de libertad.

La defensa de Jorge Ugalde dio un paso clave en su estrategia judicial este martes al solicitar formalmente el levantamiento de la prisión preventiva que el imputado cumple desde hace cinco meses en Santiago 1.

A través de una solicitud presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía, sus abogados buscan reemplazar la medida cautelar por otra de menor intensidad, argumentando que “existen nuevos antecedentes” que modifican el escenario inicial del caso.

Según el escrito ingresado, la defensa incorporó documentos, informes periciales y otros elementos probatorios que —aseguran— serán determinantes para cuestionar los fundamentos que llevaron a decretar la privación de libertad.

Estos antecedentes serán expuestos en una audiencia programada para el martes 14 de abril, instancia en la que intentarán demostrar que no se cumplen las condiciones para mantener la medida más gravosa.

Defensa rechaza tesis de la Fiscalía

Desde el inicio del proceso, el equipo encabezado por el abogado Marcelo Castillo ha sostenido la inocencia de Ugalde, rechazando la tesis de la Fiscalía Oriente que lo sindica como autor del homicidio de su cuñado, el fotógrafo Eduardo Cruz Coke, y de sus dos hijos.

En esa línea, la defensa ha insistido en la posible participación de un tercero y ha cuestionado tanto el supuesto móvil económico como otros elementos de la investigación, como un presunto intento de envenenamiento previo.

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