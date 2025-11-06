Triple homicidio en La Reina: Investigación suma dos nuevos imputados y cita a testigo clave

Los nuevos sospechosos incluyen a una pareja vinculada a la tercera mujer presente en la propiedad durante los hechos, entre las 15:00 y las 17:00 horas del día del crimen.

El caso del triple homicidio en La Reina, que dejó como víctimas a Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, sigue ampliándose.

Hasta ahora, además de los inicialmente conocidos; Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, la investigación ha identificado a dos nuevos imputados, elevando a cuatro el total de personas involucradas formalmente en el caso.

Estos nuevos sospechosos incluyen a una pareja vinculada a la tercera mujer presente en la propiedad durante los hechos, entre las 15:00 y las 17:00 horas del día del crimen, consignó Canal 13.

Testigos habrían escuchado a esta mujer gritar “auxilio”, lo que dio pie a su imputación y a la de su acompañante.

El rol de testigos cercanos

En paralelo, la investigación continúa recabando antecedentes sobre personas cercanas a los principales acusados.

La psicóloga Helga Möller Zunino, amiga de Trinidad, fue citada por la Policía de Investigaciones (PDI) a declarar como testigo.

Möller estuvo con Trinidad el día del crimen en Pichilemu y desde entonces la ha alojado en su domicilio en Las Condes, junto a su hija.

Aunque no figura como imputada, las autoridades buscan aclarar su conocimiento y participación indirecta en los hechos, en particular por qué permitió que Trinidad no regresara a la casa donde se encontraban los cuerpos de sus familiares.

Cautela y especulación

La exsocia del matrimonio, identificada como Berta, quien sería la tercera imputada, solicitó prudencia frente a las especulaciones mediáticas, durante un contacto con el medio anteriormente mencionado: “Creo que se están haciendo muchas especulaciones y no acepto los juicios que se han declarado”.